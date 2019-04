L'EI revendique les attentats au Sri Lanka

Le groupe jihadiste État islamique revendique, ce mardi, via son agence de propagande, la série d'attentats au Sri Lanka. Perpétrés dimanche, ils ont fait plus de 320 morts. «Les auteurs des attaques ayant visé des ressortissants des pays de la Coalition (anti-EI) et les chrétiens au Sri Lanka avant-hier sont des combattants de l'EI», a annoncé le groupe sur son agence de propagande Amaq. Des attentats suicide ont provoqué un carnage le dimanche de Pâques dans trois hôtels de luxe et trois églises, en pleine messe, notamment à Colombo.

Par ailleurs, deux frères sri-lankais musulmans, figurant parmi les kamikazes, ont joué un rôle-clé dans les attentats, a appris mardi l'AFP de sources proches de l'enquête. Les deux frères, âgés entre 20 et 30 ans, dont les noms n'ont pas été révélés, étaient d'origine aisée et fils d'un riche commerçant d'épices. Selon les policiers, ces suspects, qui sont morts dans les attaques, opéraient une «cellule terroriste» familiale et jouaient un rôle-clé au sein du mouvement islamiste local National Thowheeth Jama'ath (NTJ).

(L'essentiel/afp)