«Monsieur le président, ne m'oubliez pas ici»

«Bonjour M. le président: sauvez-moi et ma famille. Ne m'oubliez pas ici», supplie Mohammed, dans un message publié mercredi par le Wall Street Journal. Il ne donne pas son nom de famille, car il craint pour sa vie depuis le retour au pouvoir des talibans à la mi-août. Les témoignages se multiplient dans la presse américaine de civils afghans ayant travaillé pour les forces américaines qui n'ont pas été évacués par avion, avant le retrait des États-Unis d'Afghanistan, mettant fin, lundi, à 20 ans de guerre.

Depuis, il se cache avec sa femme et ses quatre enfants. «Je ne peux pas sortir, j'ai très peur», dit-il. L'ex-interprète, en poste sur la base aérienne de Bagram, faisait partie d'une unité venue secourir trois sénateurs, dont Joe Biden, en visite en Afghanistan, en février 2008. Pris dans une tempête de neige, leur hélicoptère avait dû atterrir d'urgence dans une vallée à une trentaine de kilomètres de la base, selon un ancien militaire interrogé par le quotidien.

13 yrs ago, Afghan interpreter Mohammed helped rescue Joe Biden and two other senators stranded in Afghanistan valley after their helicopter was forced to land in a snowstorm. Now, Mohammed is stranded and asking Biden to save him. ⁦@DionNissenbaum⁩ https://t.co/iVkBm35BsO