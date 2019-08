Il lance un message à Trump en plein match

Capitaine du Philadelphia Union, club américain évoluant en MLS, Alejandro Bedoya a envoyé un message au président américain Donald Trump lors d'un match qui s'est tenu à Washington contre le DC United, dimanche (1-5).

Après avoir ouvert la marque à la 3e minute, le milieu offensif de 32 ans s'est dirigé vers un micro situé sur la ligne de touche. Il l'a saisi et a adressé quelques mots au gouvernement américain. «Congress, do something now! End gun violence, let's go!»En français dans le texte: «Congrès, faites quelque chose maintenant! Mettez fin à la violence causée par les armes à feu, allez!»

Wow. Philadelphia Union captain Alejandro Bedoya scores, finds the field mic on a national broadcast, implores Congress to do something about gun violence. pic.twitter.com/DrEvoj5ZIl– Nathan Ford (@NathanTFord) August 5, 2019

Au lendemain de la fusillade tragique dans un Walmart d'El Paso et quelques heures après un événement similaire survenu en Ohio, Bedoya a lancé un véritable cri du cœur pour tenter de sensibiliser le monde politique.

