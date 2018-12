Retards et incidents pour l'ouverture du vote

À Kinshasa, des électeurs ont protesté contre un gros retard pour l'ouverture du bureau de vote installé dans le collège Saint-Raphaël dans la commune de Limete, un bastion de l'opposition. Le bureau n'a pu ouvrir en raison de l'absence de listes électorales comprenant le nom des électeurs et leur bureau. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) Corneille Nangaa en personne qui a amené les listes, provoquant une manifestation spontanée de colère aux accents politiques.

«Nangaa doit comprendre que la population ne veut plus de Kabila et de son régime», a déclaré un candidat à la députation, Elvis Bulumbu. Limete est le siège du parti historique d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). «2 853 bureaux de vote étaient ouverts à 6h. Cependant 830 n'étaient pas encore ouverts pour les raisons suivantes: aménagement tardif, procédures d'ouverture trop longues, dysfonctionnement de la machine à voter...», ont détaillé les évêques dans un premier rapport partiel sur la journée électorale.

Dépouillement lundi

Les bureaux de vote devaient ouvrir à 6h locales (4h GMT dans l'Est et 5h GMT dans l'Ouest). Au total «846 bureaux de vote sont installés dans des lieux prohibés», détaille la Cenco, qui cite des «camps militaires, des débits de boisson, des habitations privées...». «918 rapports attestent que l'ouverture des bureaux de vote a connu des incidents qui seront détaillés dans le prochain communiqué à 14h», a promis la Cenco.

La Cenco entend publier d'autres communiqués en soirée, puis sur l'opération de dépouillement le 31 décembre, ainsi qu'une déclaration préliminaire le 2 janvier à 11h.

(L'essentiel/afp)