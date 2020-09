Deux policiers blessés par balles, un suspect arrêté

VIDEO Captures Louisville BLM Cop Shooter -- He Was Using Protesters as Human Shields! The cop shooter was hiding behind fellow BLM protesters when he fired at police. PHOTOS and VIDEO https://t.co/iltjbB6Hf1 — TheCyberChick (@warriors_mom) September 24, 2020

Deux policiers ont été blessés par balle et un suspect a été interpellé dans la ville américaine de Louisville, où se déroulait mercredi soir, une manifestation antiraciste liée à la mort de l’Afro-Américaine Breonna Taylor en mars, a indiqué la police.

«Deux agents de police ont été blessés par balle. Ils sont en train d’être soignés à l’hôpital University», a précisé le chef par intérim de la police de Louisville, Robert Schroeder, lors d’une conférence de presse, ajoutant que leur état était stable et que leur vie n’était a priori pas menacée.

Police close in on a group of protesters from two sides, cornering many in front of a parking garage downtown #Louisville #LouisvilleProtest #BreonnaTaylor pic.twitter.com/m0yL7rtis8 — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 23, 2020

Protesters storm a restaurant and begin throwing tables and chairs on the outdoor patio #Louisville #LouisvilleProtest #BreonnaTaylor pic.twitter.com/yYukW8b3FG — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) September 23, 2020

