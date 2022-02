En fuite après avoir abattu un ancien chef de gang

Interpol a émis des notices rouges à l'encontre de deux Canadiens suspectés d'être impliqués dans le meurtre d'un gangster indien, abattu la semaine dernière en Thaïlande. Ces avis de recherche visent Matthew Leandre Ovide Dupre et Gene Karl Lahkramp, deux ressortissants canadiens âgés de 36 ans qui ont quitté la Thaïlande le 6 février. Les deux hommes sont décrits comme «armés et dangereux», d'après les notices diffusées lundi soir. Ils sont suspectés d'être impliqués dans le meurtre, deux jours plus tôt, de Jimi Sandhu, 32 ans, visé par plusieurs coups de feu près d'une luxueuse villa dans la station balnéaire de Phuket.

Deux hommes sont à l'origine des tirs, d'après des images de vidéosurveillance collectées par les enquêteurs. «Ils avaient tout planifié, ils ont certainement reçu de l'aide au Canada et en Thaïlande» pour exécuter l'opération, a déclaré Khemmarin Hassiri de la police royale thaïlandaise.

Ancien chef de gang

Jimi Sandhu est un gangster indien qui a eu maintes fois affaire à la justice. Ancien chef de gang au Canada, il avait été reconnu coupable de multiples infractions et avait été renvoyé dans son pays en 2016, d'après des médias canadiens. Deux ans plus tard, il avait été placé en détention en Inde, pour avoir été impliqué dans un trafic de kétamine, selon des journaux indiens.

Jimi Sandhu était arrivé en Thaïlande dans un jet privé en provenance de Malaisie le mois dernier. Sollicitée par l'AFP, la police canadienne n'était pas disponible dans l'immédiat pour commenter ces informations.

Politie Phuket vindt 2 wapens waarvan wordt vermoed dat ze zijn gebruikt voor de moord op Jimi Sandhu



