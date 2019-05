Effroyable descente en toboggan: deux morts

Un terrible accident est survenu mercredi dans un parc d'attractions de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Quatorze visiteurs qui dévalaient à grande vitesse un toboggan long de 235 mètres ont été éjectés et se sont écrasés au sol. Deux adultes sont morts. Parmi les douze blessés qui ont été conduits en urgence à l'hôpital figuraient six enfants. Le parc à thèmes a été temporairement fermé et son responsable arrêté par la police, selon le South China Morning Post.

Pour dévaler le toboggan, une longue piste protégée par des barrières en verre, les visiteurs devaient prendre place dans des bouées en caoutchouc. «Je faisais la queue avec mon fils de 6 ans quand l'accident est arrivé. J'ai entendu des gens crier et j'ai vu plusieurs personnes décoller du toboggan», raconte Su. Une mère de famille se souvient avoir été frappée par la quantité de personnes présentes au même moment sur l'attraction. Elle ajoute qu'il pleuvait au moment du drame et que le toboggan lui semblait plus rapide que d'habitude. «Les gens hurlaient, je ne sais pas trop si c'était de la peur ou de l'excitation. Mais en l'espace de quelques secondes, ils ont été éjectés», témoigne-t-elle.

Jeudi sur les réseaux sociaux, le Children's Garden a annoncé sa fermeture pour des rénovations, sans mentionner l'accident survenu mercredi. En juillet 2017, deux jours après l'inauguration du site, trois personnes avaient été blessées lorsque le parcours de cordes qu'elles étaient en train de franchir s'était effondré.

(L'essentiel/joc)