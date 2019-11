Greta n'a pas de bateau pour rentrer en Europe

La jeune militante suédoise Greta Thunberg a indiqué, vendredi, rechercher une embarcation pour rallier les Etats-Unis à l'Espagne, où est délocalisée la prochaine grande réunion internationale sur le climat. «J'ai besoin de trouver un moyen pour traverser l'Atlantique en novembre... Si quelqu'un pouvait me trouver un moyen de transport, je serais extrêmement reconnaissante», a tweeté l'adolescente de 16 ans, qui refuse de prendre l'avion, moyen de transport très polluant.

Greta avait traversé l'Atlantique à la voile afin de se rendre à la conférence internationale sur le climat, COP25, initialement prévue au Chili. La réunion se tiendra finalement du 2 au 13 décembre à Madrid, en raison de la crise sociale qui secoue le pays d'Amérique latine.

L'égérie de la lutte contre le réchauffement climatique, à l'origine d'un mobilisation mondiale, est partie en août de Plymouth en Angleterre avec son père à bord d'un voilier de course zéro carbone, jusqu'à New York. L'embarcation avait été skippée par Pierre Casiraghi, fils de la princesse Caroline de Monaco. Elle a participé en septembre au sommet de l'ONU sur le climat à New York, puis traversé les Etats-Unis et le Canada.

«Puisque la COP25 a été déplacée de Santiago à Madrid, je vais avoir besoin d'aide. Il s'avère que j'ai traversé la moitié du globe dans le mauvais sens», a-t-elle ironisé. Greta Thunberg était attendue vendredi à Los Angeles pour participer à une marche hebdomadaire pour le climat, FridaysForFuture.

As #COP25 has officially been moved from Santiago to Madrid I’ll need some help.

It turns out I’ve traveled half around the world, the wrong way:)

Now I need to find a way to cross the Atlantic in November... If anyone could help me find transport I would be so grateful.

