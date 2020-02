Un escroc de 18 ans? La vérité sur Quaden Bayles

En larmes, épuisé, le visage marqué, un enfant atteint de nanisme demande à sa mère qu'elle lui fournisse une corde pour qu'il puisse mettre fin à ses jours. Yarraka Bayles filme le désespoir de son fils et publie la vidéo sur Facebook. Reprises par CNN puis par les médias internationaux, ces images font le tour du monde et déclenchent une vague de solidarité considérable. Mais alors que stars et anonymes bombardaient Quaden Bayles de messages de soutien et de dons, de folles rumeurs se propageaient à toute vitesse sur les réseaux sociaux.

Tout part d'un post Facebook, publié vendredi par une jeune femme. «Juste que vous sachiez... Il a piégé tout le monde... Il a 18 ans... Il est plein d'argent et ouais, tout le monde s'est fait avoir», pouvait-on lire dans cette publication. Pour formuler ses accusations, l'internaute se base sur le profil Instagram de Quaden Bayles. Elle souligne que l'Australien est une célébrité sur le réseau social, où il compte plus de 100 000 abonnés.

Les internautes se déchaînent

La jeune femme reprend également quelques photos figurant sur ce compte: l'une montre l'intéressé vêtu d'une tenue de marque. Sur une autre image – l'une de celles qui déclenchera une tempête sur les réseaux sociaux – on peut voir Quaden prendre la pose à côté d'un gros «18». Déduction de l'internaute: le jeune Australien est riche, et il n'est plus un enfant.

Cette publication fait l'effet d'une bombe, et sur les réseaux sociaux apparaissent d'autres images censées illustrer le train de vie luxueux de Quaden et ses activités, ses fringues ou attitudes qui, selon les internautes, n'ont rien d'un enfant de 9 ans. Pour ne rien arranger à la rumeur, un site Internet présentant l'Australien comme un comédien, mannequin et influenceur commence également à circuler en ligne. Si l'on résume la théorie du complot avancée par un nombre grandissant d'internautes: Quaden est un imposteur. C'est un riche comédien de 18 ans qui s'est fichu de la planète entière pour se faire de l'argent.

Off topic for this account:I just saw this Quaden Bayles stuff & boy it's being mishandled.he clearly comes from money & this should of gone towards therapy & mental health for this kid instead of his dipshit parents who could afford to take him to Disneyland anyways. pic.twitter.com/RNDCGSdbVb— BigMoney PsychoBrat (@BigMoneyOnision) February 22, 2020

Sa mère obligée de rétablir la vérité

Face à la violence des attaques, Yarraka Bayles a été contrainte de démentir elle-même les rumeurs concernant l'âge de son fils. Sur Facebook, l'Australienne a partagé une publication sur la page de «Stand Tall 4 Dwarfism». Dans ce post, une femme affirmant connaître Quaden Bayles depuis longtemps confirme qu'il est bel et bien un jeune garçon. «Oui, il a 9 ans! Le nanisme n'est pas une blague», écrit Marianna Lopez Ortiz.

Les éléments qui prouvent que l'âge de Quaden est réel sont nombreux. En avril 2015 par exemple, BuzzFeed consacrait déjà un article à un «petit garçon de 4 ans» confronté au nanisme. La même année, l'enfant apparaissait avec sa mère dans une interview pour l'émission de télévision australienne Studio 10, relève Snopes. «Un jeune garçon de 4 ans sensibilise l'opinion sur le nanisme», pouvait-on lire sur le bandeau de présentation.

Toujours en 2015, un reportage diffusé par la chaîne australienne SBS montrait Quaden se soumettre à un examen médical. Comme le montre une capture d'écran relayée par le compte Twitter FAKE Investigation, à côté de l'image du cerveau de l'enfant apparaît sa date de naissance: 13 décembre 2010.

Si vous voulez une preuve supplémentaire : cette émission concernant #Quaden, diffusée sur SBS en avril 2015.Dans la vidéo, on peut voir une image médicale, avec la DOB (date of birth) : 13/12/2010. Source : https://t.co/56xrMouPE2 pic.twitter.com/DLNuOiV8Db— FAKE Investigation (@FAKE_Investiga) February 21, 2020

Un petit tour sur le compte Instagram de Yarraka Bayles, et l'on comprend rapidement que son fils n'est effectivement qu'un enfant. Quant à la fameuse photo prétendument prise lors des 18 ans de Quaden, elle provient de l'anniversaire de Garlen, l'un de ses amis.

Et quid de cette page Internet présentant Quaden comme un acteur? Il suffit de jeter un coup d’œil à son CV pour constater que l'enfant est simplement apparu dans un documentaire sur le nanisme ainsi que lors d'interviews télévisées avec sa mère.

L'internaute à l'origine des rumeurs a disparu des réseaux sociaux. Quaden, sa maman et le groupe de sensibilisation au nanisme dont elle faisait partie également. Sur Instagram, les faux profils au nom du jeune garçon se comptent par dizaines.

Loin de toutes ces rumeurs, Quaden a réalisé un rêve samedi en entrant sur la pelouse avec les joueurs à l'occasion du NRL All Stars 2020, un match de rugby entre les All Stars Indigènes et les Maoris.

Et à l'heure actuelle, la cagnotte lancée par l'acteur américain Brad Williams dépasse les 450 000 dollars. Selon news.com.au, l'argent qui restera après le voyage de Quaden à Disneyland sera reversé à des associations de lutte contre le harcèlement et la maltraitance.

I just heard from a very important person who is going to help me make sure the money is spent correctly. They have a lot of experience. I want to make all who donated proud. Thank you again everyone. This has been an amazing day! #EndBullying— Brad Williams (@funnybrad) February 21, 2020

(L'essentiel/joc)