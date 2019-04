«À quelques centimètres, l'un de nous y passait»

Un couple a miraculeusement survécu à un impressionnant accident, vendredi denier près de Seattle (Washington). Comme le montrent des images de vidéosurveillance publiées mardi, Tom et Linda Cook étaient en train de circuler sur une route de Tukwila quand un pylône électrique s'est écrasé sur leur Ford, transperçant le pare-brise. Rapidement arrivés sur les lieux, les secouristes ont dû attendre environ une heure avant de sortir le couple de là, le temps que le courant soit coupé.

En découvrant les dégâts sur la voiture, nous avons pensé avoir affaire à des blessures graves, voire même mortelles, a écrit la police de Tukwila dans un communiqué. Rien de tout cela: Tom et Linda ont été conduits à l'hôpital, où ils n'ont été soignés que pour des petites coupures et des hématomes. «Si j'avais regardé les photos de l'accident en tant que personne extérieure, j'aurais pensé que quelqu'un était mort. D'après les pompiers, quelques centimètres à gauche ou à droite, et l'un de nous deux aurait été tué», confie Tom Cook à Fox News.

Selon le service de l'électricité de la ville voisine de Seattle, pas moins de 26 pylônes électriques sont tombés lors des intempéries de vendredi, ce qui a affecté environ 16 500 personnes. Ces poteaux avaient été inspectés pour la dernière fois en 2016 et aucun d'entre eux n'avait été identifié à l'époque comme «présentant un risque pour la sécurité publique».

(L'essentiel/joc)