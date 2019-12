Une fillette «poussée» du 9e étage par son chat

Une fillette de 7 ans a miraculeusement survécu à une chute de 30 mètres, samedi à Novy Ourengoï (centre-nord). L'écolière était en train de se promener dehors avec sa maman quand celle-ci l'a ramenée dans leur appartement, la laissant seule un petit moment. Toujours dans ses habits d'hiver, l'enfant a commencé à jouer avec son chat en attendant le retour de sa mère, rapporte l'agence russe Interfax. Elle a placé son compagnon à quatre pattes dans son sac à dos, et s'est approchée de la fenêtre de sa chambre, située au neuvième étage.

La jeune fille a ouvert la vitre et s'est penchée au dehors pour regarder si elle voyait sa maman revenir. C'est à ce moment-là que son chat a essayé de s'extirper du sac à dos que portait la petite. En tentant de s'échapper, l'animal a appuyé ses pattes sur le dos de sa jeune propriétaire, qui a perdu l'équilibre et basculé dans le vide. Fort heureusement, l'écolière a atterri dans un tas de neige et des témoins ont immédiatement appelé une ambulance.

Emmenée à l'hôpital en état de choc, la fillette s'en tire avec de vilains hématomes, a communiqué Yevgeni Zalov, porte-parole de la police de la ville. D'après les médecins, les habits matelassés que portait l'enfant et la présence de poudreuse au pied de l'immeuble lui ont évité des blessures dramatiques, voire mortelles. Tombé avec sa propriétaire, le chat n'a pas été blessé. La police cherche désormais à éclaircir les circonstances de l'accident.

(L'essentiel/joc)