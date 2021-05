200 blessés dans un accident entre deux métros

Plus de 200 passagers ont été blessés, lundi, dans la collision de deux rames de métro à Kuala Lumpur, selon la police malaisienne, qui privilégie la piste accidentelle. «Les trains sont entrés en collision et l’impact a projeté les passagers au sol» sur une ligne du centre de la capitale malaisienne, non loin des tours Petronas, a indiqué le chef de la police, Mohamad Zainal Abdullah. Sur les quelque 200 blessés, 47 sont dans un état grave, selon la police.

L’un des deux trains, qui venait d’être réparé et roulait à vide, circulait pour une raison pour l’heure inconnue, sur la même voie souterraine que l’autre rame, bondée en ce lundi soir. Sur les réseaux sociaux circulaient des images des blessés pris en charge dans les urgences des hôpitaux de la ville, ainsi que de l’intérieur de la rame accidentée bondée, avec des blessés au sol parmi les éclats de verre.

Faible allure

La piste criminelle était dans un premier temps écartée, l’accident semblant dû à un problème de communication. Les deux trains allaient à faible allure (20 km/h pour l’un, 40 pour l’autre) au moment de la collision, selon la police.

Le Premier ministre Muhyiddin Yassin a assuré sur Facebook avoir demandé au ministère des Transports et à l’opérateur du métro de Kuala Lumpur «une enquête approfondie afin de déterminer la cause de l’accident». Les accidents sont rares dans le métro de Kuala Lumpur.

