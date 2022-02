Les Émirats mettent en garde contre les drones

Les Émirats arabes unis ont mis en garde, dimanche, contre la menace grandissante des drones après des attaques utilisant ces engins lancées par les rebelles yéménites contre leur territoire. L'avertissement a été lancé par le ministre d'État aux Affaires de la Défense, Mohammed ben Ahmad al-Bawardi, lors d'une conférence sur les systèmes de défense téléguidés (UMEX) à Abou Dhabi, à laquelle participent notamment des représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de France et d'Israël.

Les Émirats, qui font partie d'une coalition militaire qui combat les rebelles Houthis au Yémen en guerre, ont été la cible d'une attaque de drones le 17 janvier qui a fait trois morts à Abou Dhabi. Cette attaque et deux autres aux missiles qui ont été interceptés les 24 et 31 janvier ont été revendiquées par les Houthis. «Nous devons nous unir pour empêcher l'utilisation des drones (comme outil) pour menacer la sécurité des civils et détruire les institutions économiques», a dit le ministre émirati.

«Utilisés à des fins terroristes»

«Ces appareils sont utilisés à des fins terroristes par certains groupes», a indiqué pour sa part le ministre d'État à l'Intelligence artificielle, Omar al-Olama, à la même conférence, où des drones seront exposés. «Nous devons travailler ensemble afin de former un bouclier contre le recours à ces systèmes» pour lancer des attaques, a-t-il ajouté. Face à la multiplication des attaques contre les Émirats, les États-Unis ont envoyé un navire de guerre, le destroyer lance-missiles USS Cole, et des avions de combat de cinquième génération à Abou Dhabi pour aider leur allié.

La France a elle aussi affirmé qu'elle allait aider les Émirats à sécuriser leur espace aérien. Les Houthis, qui contrôlent une grand partie du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa, lancent régulièrement des attaques de drones et des missiles contre l'Arabie saoudite, dont la dernière en date a visé l'aéroport d'Abha (sud) le 10 février. C'est l'Arabie saoudite, voisine du Yémen, qui dirige la coalition militaire intervenant depuis 2015 dans ce pays pour aider le pouvoir face aux Houthis. Selon l'ONU, au moins 377 000 personnes ont été tuées en sept ans de conflit.

(L'essentiel/afp)