Des civils tués dans de nouveaux raids en Syrie

Au moins cinq civils ont été tués lundi, à l'aube, dans de nouveaux raids russes sur le nord-ouest de la Syrie, où les forces du régime syrien, soutenues par Moscou, intensifient leur pilonnage du dernier bastion sous contrôle jihadiste et rebelle, selon une ONG. Ce nouveau bilan porte à 25 le nombre de civils tués en moins de 24 heures dans des bombardements du régime syrien et de son allié russe, notamment dans l'ouest d'Alep, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

«Cinq civils, dont un enfant, ont été tués dans des frappes russes dans la nuit de dimanche à lundi, sur le village d'Abine, dans l'ouest de la province d'Alep», a indiqué l'OSDH. «Le bilan pourrait s'alourdir, des blessés dans un état critique se trouvant encore sous les décombres», a ajouté l'Observatoire. Parmi les 25 victimes depuis dimanche, 19 ont péri dans des frappes russes, contre six dans des bombardements des forces du régime, selon l'OSDH. Les frappes sont axées notamment sur le secteur encore aux mains des jihadistes et rebelles jouxtant l'ultime tronçon de l'autoroute stratégique M5 que le régime cherche à reconquérir.

Dernière grande bataille

Depuis décembre, le régime de Bachar el-Assad a lancé une nouvelle offensive dans la région d'Idleb avec en ligne de mire la reconquête de cet axe routier clé, qui relie la grande ville d'Alep à la capitale Damas. Un peu plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants des provinces voisines d'Alep, Hama et Lattaquié, sont toujours dominés par les jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda). La région abrite aussi d'autres groupuscules jihadistes et des groupes rebelles affaiblis.

Pour le régime syrien, le front de la région d'Idleb représente la dernière grande bataille stratégique: Damas contrôle désormais plus de 70% du territoire national, selon l'OSDH. Le conflit en Syrie a fait plus de 380 000 morts depuis 2011 et jeté sur la route de l'exil plus de la moitié de la population d'avant-guerre.

