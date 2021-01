L'ordi de Nancy Pelosi volé puis vendu aux Russes?

Après les émeutes survenues le 6 janvier au Capitole, les autorités continuent d’éplucher les vidéos et photos circulant sur les réseaux sociaux dans l’espoir d’identifier les manifestants présents à l’intérieur du bâtiment. En parallèle, le FBI s’inquiète de possibles fuites d’informations sensibles. Dans une vidéo hallucinante publiée dimanche par le «New Yorker», on peut voir des pro-Trump déambuler tranquillement dans l’hémicycle du Sénat, fouiller les bureaux et prendre des photos de documents laissés sur les tables.

Dans un échange surréaliste, un manifestant demande au seul policier présent à ce moment-là pourquoi il ne les arrête pas. L’officier répond alors qu’il est en infériorité numérique et qu’il ne peut rien faire. Ce qui inquiète notamment les autorités, c’est le sort réservé à un ordinateur portable appartenant à Nancy Pelosi, écrit CNN. Un individu a en effet affirmé au FBI que son ex-copine, une certaine Riley Williams, s’était introduite dans le bureau de la présidente de la Chambre des représentants lors de l’invasion du 6 janvier.

Cet homme assure que des amis de Riley Williams lui ont montré une vidéo où l’on voit la jeune femme s’emparer d’un ordinateur portable. Selon l’informateur, Williams avait l’intention «d’envoyer l’appareil à un ami en Russie, qui ensuite le vendrait au Service des renseignements extérieurs de la fédération de Russie (SVR)», selon le rapport de l’arrestation de la jeune femme. D’après l’informateur, «le transfert de l’appareil vers la Russie a échoué pour des raisons inconnues et Riley Williams possède toujours l’appareil informatique ou l’a détruit».

La jeune femme n’est pas accusée de vol. Elle est seulement mise en examen pour entrée violente ou trouble à l’ordre public, et pour avoir pénétré dans le Capitole. Le FBI a par ailleurs constaté que Riley Williams semble avoir fui et supprimé ses comptes sur les médias sociaux.

(L'essentiel/joc)