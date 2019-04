«Homosexuels, seul Jésus peut vous sauver»

Le rugbyman Israel Folau, arrière-vedette du XV d'Australie, fervent chrétien évangéliste, s'est fendu d'un nouveau dérapage homophobe mercredi, qualifié d'«inacceptable» par la Fédération australienne de rugby. Folau, l'une des vedettes de la sélection, a publié sur son compte Instagram une affiche proclamant le message suivant: «Ivrognes, homosexuels, adultères, menteurs, fornicateurs, voleurs, athées, idolâtres, l'Enfer vous attend. Repentez-vous! Seul Jésus peut vous sauver».

«Ceux qui vivent dans le péché iront en Enfer à moins de se repentir. Jésus Christ vous aime et vous donne le temps de vous détourner de vos péchés et de venir à lui» a écrit Folau pour accompagner son message. Le comité d'éthique de la Fédération australienne a examiné ce message, jugeant que son «contenu (...) est inacceptable. Il ne représente pas les valeurs du sport et constitue un manque de respect envers les membres de la communauté du rugby» a ajouté la Fédération.

Folau (30 ans, 73 sél.) n'en est pas à son premier dérapage. L'an passé, il avait par exemple affirmé que l'Enfer attendait les homosexuels à moins qu'ils ne se repentent de leurs péchés. La Fédération australienne ne l'avait pas sanctionné, et Folau, devenu le week-end dernier le meilleur marqueur de l'Histoire du Super Rugby (60 essais), a prolongé début février son contrat avec elle et les Waratahs jusqu'à fin 2022.

(L'essentiel/afp)