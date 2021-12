Un fœtus grandissait dans le foie de sa patiente

«Je pensais avoir tout vu.» Sur TikTok, la vidéo du Dr Michael Narvey a déjà été regardée plus de 7 millions de fois. Pédiatre au Children’s Hospital Research Institute à Manitoba (Canada), le spécialiste a rendu virale l’histoire d’une patiente de 33 ans qui était venue à l’hôpital parce qu’elle subissait des saignements menstruels depuis 14 jours, rapporte The Independent. Ses dernières règles dataient, par ailleurs, de 49 jours. En réalisant une échographie, les médecins sont tombés des nues: «Voilà ce qu’ils ont trouvé dans son foie: un bébé», explique le Dr Narvey sur le réseau social.

Le médecin explique que les grossesses extra-utérines sont bien connues, mais que le plus souvent, l’ovule se développe dans les trompes de Fallope ou dans l’abdomen. «Mais jamais dans le foie. C’est une première pour moi», assure le spécialiste. Plus précisément, la patiente présentait une forme extrêmement rare de grossesse ectopique, lors de laquelle «un œuf fécondé s’implante et se développe en dehors de la cavité principale de l’utérus», explique la clinique Mayo. Outre le fait qu’un être humain se développe là où il ne devrait pas, cette anomalie entraîne des saignements vaginaux ainsi que des douleurs pelviennes et abdominales, qui augmentent généralement au fur et à mesure que l’enfant à naître grandit.

Les grossesses ectopiques peuvent s’avérer dangereuses tant pour la mère que pour le fœtus, car l’embryon est rarement capable de se développer correctement en dehors de l’utérus. Les médecins ont réussi à sauver la vie de la patiente, mais ils n’ont rien pu faire pour sauver son enfant à naître, écrit le New York Post. Selon une étude datant de 2012, il y aurait eu 14 cas similaires dans les 35 années précédant le mois de novembre 1999. Cette même étude évoque le cas d’une jeune femme de 25 ans qui avait un fœtus de 18 semaines dans le foie. La malheureuse est décédée d’une hémorragie après l’extraction de l’embryon.

(L'essentiel/joc)