Le sénateur américain John McCain est décédé

Le sénateur John McCain, considéré comme un héros de la guerre du Vietnam et une figure non-conformiste de la politique américaine, est décédé samedi à l'âge de 81 ans d'un cancer du cerveau contre lequel il luttait depuis un an, a annoncé son bureau. «Le sénateur John Sidney McCain III est mort à 16h48 le 25 août 2018. Près du sénateur se trouvaient quand il est décédé son épouse Cindy et leur famille», a indiqué le bureau du sénateur républicain dans un communiqué. «Il a servi fidèlement les États-Unis pendant 60 ans», ajoute le communiqué.

La famille du sénateur avait annoncé vendredi qu'il avait décidé de mettre fin à son traitement contre le cancer incurable du cerveau dont il souffrait, suscitant une avalanche de messages de sympathie aux États-Unis. John McCain était soigné depuis juillet 2017 pour un glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie.

Hommages multiples

«Depuis un an, John a dépassé les attentes de survie», avait écrit sa famille. «Mais les progrès de la maladie et le vieillissement inexorable ont rendu leur verdict. Avec sa détermination habituelle, il a désormais décidé de mettre fin à son traitement médical». «S'il renonce aux traitements, il ne lui reste probablement que quelques semaines à vivre», avait expliqué John Boockvar, expert des tumeurs du cerveau à l'hôpital Lenox Hill.

Immédiatement, les réactions ont afflué pour saluer la mémoire de ce monument républicain. «John et moi venions de générations différentes, avions des origines complètement différentes, et nous nous sommes affrontés au plus haut niveau de la politique», a déclaré Barack Obama, qui l'a battu à l'élection présidentielle de 2008. Le chef de l'opposition démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a proposé de renommer le bâtiment du Sénat où John McCain avait ses bureaux à son nom. Quant au président Donald Trump, qui était en conflit larvé avec le sénateur républicain, il a tweeté un court message de condoléances, sans un mot sur la carrière et la vie de l'homme: «Mes condoléances et mon respect le plus sincère pour la famille du sénateur John McCain. Nos coeurs et nos prières sont avec vous!».

(L'essentiel/afp)