La vidéo de ses derniers instants gisait sous l'eau

Ils auront dû attendre plus de deux ans avant d'enfin obtenir quelques réponses à leurs nombreuses questions. Les parents de Richard Ragland, un Américain de 22 ans décédé le 4 juin 2017 dans une chute d'eau à Sandy Springs (Tennessee), viennent de recevoir un précieux document qui les aidera peut-être à faire leur deuil. Ce document, ce sont les dernières images réalisées par le jeune homme avec sa GoPro, quelques instants avant sa mort.

Récemment, le youtubeur et chasseur de trésors Rich Aloha a retrouvé la fameuse caméra au fond de l'eau. Un sacré coup de chance, puisque seule l'extrémité de la vis à molette de l'appareil était visible. «Tout le reste était recouvert de boue. Dieu m'a mené vers cette caméra», raconte l'Américain à la chaîne WSB-TV. Avant de plonger à cet endroit, Rich Aloha avait discuté avec un ranger du parc, qui lui avait parlé du triste sort de Richard. Alors, en découvrant la GoPro, le youtubeur a tout de suite pensé qu'il pouvait s'agir de celle de la victime.

« Ce que nous avons vu pour l'instant, c'est du Richard tout craché »

Par chance, la carte mémoire se trouvait à l'intérieur et fonctionnait encore. «J'ai passé en revue les images et je me suis dit: «Oh, mon Dieu, c'est ce gars!», confie le jeune homme. Après quelques recherches, Rich Aloha est parvenu à entrer en contact avec les parents de Richard, à qui il a rendu le document. Un immense soulagement pour Robin et Gary: peu après la mort de son fils, le couple avait reçu une enveloppe expédiée par les rangers du parc. Elle était censée contenir une clé USB renfermant des vidéos de Richard tournées par quelqu'un d'autre. Mais avant d'arriver dans la boîte aux lettres de Robin et Gary, le colis avait été intercepté et la clé USB dérobée. Une terrible déconvenue.

Les images découvertes par Rich Aloha montrent Richard passant du bon temps dans l'eau avec ses amis. «Ce que nous avons vu pour l'instant, c'est du Richard tout craché: il vivait sa vie à fond», confie sa mère. Pour l'heure, les parents du défunt n'ont pas encore trouvé le courage de visionner la toute dernière vidéo, celle que leur fils a tournée juste avant sa noyade. Ils comptent cependant le faire prochainement, dans l'espoir d'en savoir plus sur les derniers instants du malheureux.

(L'essentiel/joc)