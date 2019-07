24 morts dans l'incendie d'un studio d'animation

Le bilan de l'incendie criminel d'un studio d'animation à Kyoto est grimpé à 24 morts, ont annoncé les services de secours. Un précédent bilan faisait état de treize personnes tuées et 37 autres blessées, dont une dizaine grièvement. Les pompiers ont dépêché sur les lieux 35 camions de pompiers et d'autres véhicules. «Douze personnes en arrêt cardiaque ont été découvertes au rez-de-chaussée et au premier étage» de l'immeuble qui compte trois niveaux, avait expliqué plus tôt jeudi un porte-parole des pompiers, précisant que plusieurs autres salariés «semblent ne pas avoir réussi à s'échapper» de l'immeuble en feu. «Nous avons trouvé une personne supplémentaire en arrêt cardiaque au deuxième étage et une dizaine d'autres dans le même état sur les escaliers entre le 2e et le toit-terrasse», a affirmé le porte-parole par la suite.

Dozens injured and one person confirmed dead following suspected arson at Kyoto anime studio https://t.co/0WSEk7TJgm– The Japan Times (@japantimes) July 18, 2019

Le feu s'est apparemment déclenché aux alentours de 10h30 heure locale (3h30 au Luxembourg) dans un immeuble de la compagnie Kyoto Animation, qui produit des séries d'animation télévisées à succès. Il était toujours en cours deux heures plus tard, de la fumée blanche s'échappant des fenêtres du bâtiment selon des images de télévision. «Nous sommes en train de suivre la situation et de voir comment nous allons procéder, nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment», a déclaré à l'AFP par téléphone une personne de la maison mère du studio.

«Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?»

Kyoto Animation was arsond by gasoline.The first studio is on fire.30 people are injured, 10 of them seriously injured. pic.twitter.com/HobFXLlTmD– (@mtksenpai) July 18, 2019

Les services de secours, qui ont dépêché sur les lieux 35 camions de pompiers et d'autres véhicules, ont fait état de «nombreux blessés». Parmi les blessés graves, plusieurs ont perdu conscience, selon un représentant des pompiers contacté par l'AFP.

La police soupçonne une origine criminelle. «Un homme a versé un liquide inflammable et a mis le feu», a déclaré à l'AFP un porte-parole de la préfecture de police de Kyoto. Selon les médias, il s'agirait d'un quadragénaire qui aurait lui aussi été blessé, serait hospitalisé et sous surveillance policière.

Je n'ai pas de meilleures images pour représenter la tristesse que j'ai en ce moment.

Kyoto Animation, LE studio qui m'a donné le goût de l'animation après avoir visionné Clannad After Story.

Je suis tellement dégoutée...

Une pensée aux victimes et à leurs familles#JeSuisKyoAni pic.twitter.com/eD6tqgCtPs — Nagisa #JeSuisKyoAni (@NagisaXpsionne) 18 juillet 2019

Cet incendie a entraîné des réactions de tristesse et d'incompréhension de la part d'animateurs de renom, dont le réalisateur du long-métrage animé «Your Name»: «Vous tous, à Kyoto Animation, je vous en supplie, soyez saufs», a écrit sur son compte Twitter Makoto Shinkai, alors que n'était pas encore établi de bilan des victimes. «Pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» s'est aussi interrogé Yutaka Yamamoto, qui fut un temps membre du studio de Kyoto Animation sur la série Lucky Star.

Kyoto Animation est une société qui produit des dessins animés, crée des personnages, conçoit et vend des produits dérivés de ses séries souvent tirées de manga, dont «Munto», «Lucky Star», «la Mélancolie de Haruhi Suzumiya» ou encore «K-On!» La firme, qui comprend aussi une école d'animation, possède deux immeubles de studios (dont celui qui a été incendié) et a son siège dans la préfecture de Kyoto. Elle emploie environ 160 personnes.

Quelques exemples de ce que propose Kyoto Animation:

(L'essentiel/afp)