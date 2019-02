Macky Sall réélu dès le premier tour

Le président sénégalais sortant, Macky Sall, a remporté son pari d'être réélu dès le premier tour en recueillant 58,27% des suffrages lors du scrutin du 24 février, a annoncé jeudi, la Commission nationale de recensement des votes (CNRV), dont les résultats sont susceptibles de recours devant le Conseil constitutionnel.

À 56 ans, Macky Sall, au pouvoir depuis 2012, a devancé l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, crédité de 20,50% des suffrages, le député «antisystème» Ousmane Sonko (15,67%), le président d'université privée Issa Sall (4,07%) et l'ancien ministre Madické Niang (1,48%), selon le président de la CNRV, Demba Kandji.

La participation a été de 66,24%, a précisé le magistrat. L'annonce a provoqué des scènes de liesse au siège de campagne de Macky Sall, où le président élu devrait s'exprimer plus tard dans la journée, selon des correspondants de l'AFP. «Macky Sall a fait trois fois plus de voix que le second. C'est ce qu'on appelle une victoire sans appel», a commenté sa collaboratrice, Aminata Touré.

Selon M. Kandji, la représentante d'Idrissa Seck, à la CNRV, ne s'est pas présentée jeudi, pour la proclamation des résultats, tandis que ceux des autres candidats d'opposition ont assorti leur signature du procès-verbal «d'observations écrites», qui seront transmises au Conseil constitutionnel, seul habilité à proclamer les résultats définitifs.

#MackySall remporte la victoire avec plus de 58% des suffrages dès le 1er tour. Résultats #provisoires dans l'attente de la #validation par le #Conseilconstitutionnelpic.twitter.com/rNK9WNH1Xb– Marie-Fr. Réveillard (@MarieFranceR) 28 février 2019

(L'essentiel/afp)