Une explosion dans un bus fait deux morts

Au moins deux personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées, lundi soir, dans l’explosion dans un bus près de Kampala, a affirmé la police au surlendemain d’un attentat meurtrier revendiqué par le groupe État islamique (EI) dans la capitale ougandaise.

«Une équipe de spécialistes en explosifs a été envoyée à Lungala, sur l’autoroute Kampala-Masaka, après une explosion meurtrière dans un bus appartenant à la compagnie Swift Safaris vers 17h» (16h au Luxembourg), a déclaré Fred Enanga, le porte-parole de la police ougandaise. «Jusqu’ici le décès de deux personnes a été confirmé», a-t-il indiqué, précisant que plusieurs blessés étaient en cours d’évacuation.

«L’accès aux lieux a été interdit en attendant une évaluation approfondie et l’enquête des spécialistes en explosifs», a-t-il souligné. Fred Enanga n’a pas donné plus de précisions sur les causes de l’explosion.

Route fréquentée

Ce premier bilan a été confirmé par Albert Akankwasa, l’un des gérants de Swift Safaris. «Deux personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées lors d’une explosion dans un de nos bus reliant Kampala à l’ouest de l’Ouganda, ce soir», a-t-il déclaré, sans fournir de détails. La localité de Lungala se trouve à environ 35 km à l’ouest de Kampala, sur l’une des routes les plus fréquentées d’Ouganda, reliant ce pays enclavé à la Tanzanie, au Rwanda, au Burundi et à la République démocratique du Congo.

Samedi soir, un attentat à la bombe avait fait un mort et plusieurs blessés dans un restaurant populaire de Kampala. La police avait qualifié cet acte de «terrorisme intérieur», mais il a été revendiqué, lundi, par le groupe État islamique en Afrique centrale.

(L'essentiel/AFP)