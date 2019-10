«Film d'horreur» au sous-​​sol de la maison familiale

La mésaventure subie par la famille Lestina est digne d'un film d'horreur. Un beau matin, Nick, le père de famille a découvert que le sous-sol de leur maison de Bagley, dans l'État de l'Iowa (Midwest), baignait dans quelque 10 cm de sang. «Personne ne veut voir ça, sentir ça chez soi», a déclaré le père de famille à la presse américaine. «J'ai été choqué au début, mais je me suis rapidement douté d'où provenait ce sang».

Un abattoir se trouve juste à côté de la maison. Les responsables de l'établissement ont expliqué avoir vidé le sang et les restes d'animaux via un siphon qui visiblement était raccordé à la maison des Lestina. Ces derniers expliquent n'avoir jamais connu de telles mésaventures auparavant et pointent la responsabilité de la nouvelle direction de l'abattoir, en place depuis une année.

L'habitation a été jugée invivable et la famille de sept personnes a été forcée de s'installer ailleurs temporairement. Mais ce qui énerve au plus haut point Nick, outre cette hémoglobine répandue à son insu, c'est que les responsables de l'abattoir s'opposent farouchement à prendre en charge les frais de nettoyage. «Ils disent que ce n'est pas de leur faute et m'ont dit 'bonne chance'», fulmine-t-il.

(L'essentiel/cga)