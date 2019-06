Un requin attaque un garçon de huit ans

Un petit garçon de 8 ans a été attaqué dimanche par un requin sur la côte de Caroline du Nord (États-Unis). Mordu à une jambe pendant qu'il nageait sur une plage de l'île de Bald Head, le garçonnet a été transporté à l'hôpital à bord d'un ferry et devrait se remettre complètement, ont indiqué lundi les autorités locales.

Cette région des Outer Banks est particulièrement populaire pour ses grandes plages et ses multiples îles le long de la côte.

Les attaques de requin sont plutôt rares (un sur 11,5 millions) mais, un peu moins d'une semaine plus tôt, le 10 juin, un jeune homme de 19 ans était également mordu à une jambe pendant qu'il surfait à Ocean Isle Beach. Ses blessures n'ont pas été jugées graves.

En revanche Paige Winter, 17 ans, a dû être amputée de sa jambe gauche après l'assaut d'un requin à Fort Macon Park, le 2 juin. Son père, employé dans le secteur paramédical, était entré dans l'eau et s'était débattu avec l'animal jusqu'à ce qu'il lâche prise.

An ABC News exclusive: Paige Winter, the NC teenager who survived a shark attack, talks to Robin Roberts about the moment the shark latched on.... and her road to recovery. See the GMA First Look next at 6:30am. #ABC11 pic.twitter.com/qaseKqOOPw