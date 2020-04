Les femmes ont peur des violences à Madagascar

«Mon mari se défoule sur moi quand il subit trop la pression de la vie», confie Maharo Soarolahy. Le cas de cette femme de 34 ans est loin d'être isolé. A Madagascar, un tiers des femmes déclarent avoir subi des violences au moins une fois dans leur vie. La moitié ont lieu dans le cercle familial, précise une enquête nationale sur le suivi des objectifs du millénaire pour le développement (Ensomd) parue en 2012.

Ces chiffres élevés s'expliquent par la tradition patriarcale et la forte tolérance vis-à-vis des violences fondées sur le genre à Madagascar: près d'une personne sur deux, tous sexes confondus, estime normal qu'un conjoint batte son épouse, selon le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP).

Patriarcat

«Souvent j'arrive à le satisfaire sexuellement. Mais il y a des moments où moi aussi, je suis fatiguée de la journée, et là, les coups partent tout seuls», poursuit Maharo Soarolahy, après avoir assuré le dîner et la corvée d'eau pour sa famille de six. A Madagascar, un des pays les plus pauvres au monde, le poids de la tradition est désastreux pour les femmes, constate Simon Ravelojaona, coordonnateur du Centre d'écoute et de conseil juridique (CECJ) d'Ambovombe (sud), spécialisé dans le soutien aux femmes victimes de violences. A tel point que «certaines femmes se sentent délaissées si elles ne sont pas battues par leur mari», explique-t-il.

«Les villageois ne considèrent pas les femmes comme des membres à part entière de la société», ajoute M. Ravelojaona, avant d'énumérer les humiliations qu'elles subissent tout au long de leur vie. «La femme n'a pas le droit de s'exprimer. En cas de divorce, elle ne reçoit rien de son mari. Elle n'hérite de rien. Si elle donne naissance à un garçon, elle ne doit pas être enterrée dans le tombeau de son mari. C'est comme ça, la vie des femmes» à Madagascar.

Pas surprenant dans ce contexte que seuls 5% des cas d'agressions finissent devant la justice, selon Simon Ravelojaona. Par résignation, honte, pression sociale, méconnaissance de leurs droits ou manque de moyens, la majorité des femmes ne portent pas plainte.

(L'essentiel/afp)