«J'exige de voir si mon fils est à la morgue»

Dénonçant des «exécutions extra-judiciaires», des proches de l'ex-policier rebelle vénézuélien Oscar Pérez et de six autres personnes, tous tués dans une opération armée, ont réclamé en vain de voir les corps mercredi, devant la morgue de Caracas blindée par des dizaines de militaires.

«J'exige qu'ils me permettent, avec toute la douleur que je ressens, de pouvoir reconnaître mon fils, s'il est vraiment à la morgue», a imploré Aminata Pérez, la mère de cet ancien chef des opérations aériennes de la brigade d'actions spéciales de la police scientifique, dans une vidéo postée sur Twitter par l'épouse du pilote d'hélicoptère, Dana Vivas.

La veille, Dana Vivas, qui vit au Mexique avec ses trois enfants et la mère d'Oscar Pérez, avait fait la même demande sur Twitter en soulignant que la famille n'autorisait pas la crémation. «Je suis venu pour reconnaître le corps de mon neveu et exiger qu'on me le remette. On va l'enterrer à Caracas, où il est né», a déclaré à des journalistes sa tante Aura Pérez.

Bête noire du président socialiste Nicolas Maduro, Oscar Pérez appelait sur les réseaux sociaux les Vénézuéliens à se soulever contre le gouvernement de ce pays pétrolier en crise. Il a été tué lundi lors d'une vaste opération de commandos militaires et de forces spéciales de la police. Dans une vidéo tournée pendant l'opération dans une maison où il était retranché près de Caracas, il affirme, le visage ensanglanté, que les autorités veulent le tuer alors que lui et ses compagnons veulent se rendre.

La familia exige al gobierno de Venezuela, que permita identificar el cuerpo de Oscar Pérez. No autorizamos su cremación.#OscarPerezHeroeDelPueblo– Dana Vivas (@danavivasVzla) 16 janvier 2018

Les autorités ont, elles, affirmé qu'elles avaient dû tuer le «groupe terroriste» qui avait attaqué les forces de sécurité durant la négociation pour se rendre et qui avait tué deux policiers. Selon le numéro deux du parti socialiste uni du Venezuela (PSUV) au pouvoir, Diosdado Cabello, le groupe entendait «poser une bombe contre l'ambassade de Cuba». Nicolas Maduro avait auparavant affirmé que l'opération visait à déjouer une attaque contre «l'ambassade d'un pays ami».

Des proches des cinq hommes et une femme tués avec l'ex-policier, ainsi que des membres de l'opposition sont également venus réclamer les corps. «Je demande au président Maduro, avec toute ma peine et celle de ma famille (...) qu'on nous remette le corps de mon fils», a déclaré en pleurs Zeila Agostini, mère d'Abraham Agostini, un des six autres hommes armés tués au côté de Pérez.

Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini, una de las siete víctimas de la masacre de El Junquito. Es cruel e inhumano que se burlen del sufrimiento de los familiares de las víctimas y no entreguen los cuerpos de los fallecidos para darles digna sepultura pic.twitter.com/lPsPMEDaxW– Juan Miguel Matheus (@JuanMMatheus) 17 janvier 2018

#VIDEO El desgobierno de Nicolás Maduro consolidó su carácter criminal y violador de derechos humanos con la ejecución de Óscar Perez y otros jóvenes venezolanos @IntlCrimCourt@ONU_derechos#16Enepic.twitter.com/69rRtP5DUO– Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 16 janvier 2018

(L'essentiel/ats)