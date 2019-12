La tension remonte entre Washington et Pyongyang

Le ton a continué de monter lundi entre les États-Unis et la Corée du Nord qui risquent de renouer avec les tensions extrêmes de 2017. Après avoir fait le dos rond face à la multiplication des tirs de missiles nord-coréens ces derniers mois, l'administration de Donald Trump a changé d'attitude après le mystérieux essai annoncé dimanche par Pyongyang. Détail important: l'essai de dimanche aurait été mené depuis sa base de lancement de satellites de Sohae, celle-là même dont le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait promis la fermeture en 2018.

Washington a demandé lundi une réunion publique du Conseil de sécurité des Nations unies sur les «tirs de missiles et la possibilité d'une escalade dans les provocations de la Corée du Nord», qui aura lieu mercredi. Parallèlement, les échanges verbaux rappellent de plus en plus les menaces et insultes échangées avant le réchauffement spectaculaire de 2018 et les trois rencontres entre Donald Trump et Kim Jong-un. Le pouvoir nord-coréen s'en est pris ces derniers jours directement au locataire de la Maison Blanche, pour la première fois depuis les tensions de 2017, alors qu'il prenait jusqu'ici bien garde à n'attaquer que son entourage.

Dialogue dans l'impasse

Kim Yong Chol, un très haut responsable de Pyongyang en première ligne dans les négociations jusqu'en début d'année, a raillé lundi le «bluff» et les «mots et tournures bizarres» de Donald Trump, le qualifiant de «vieillard dépourvu de patience», «irréfléchi et incohérent». La semaine dernière, les Nord-Coréens avaient déjà fait mine de s'inquiéter d'une «rechute» du «gâteux».

Les pourparlers sont dans l'impasse: Donald Trump exige que Kim Jong Un renonce d'emblée à tout son arsenal atomique, alors que ce dernier réclame une approche progressive, prévoyant une levée rapide d'au moins une partie des sanctions internationales qui étranglent son économie. Pyongyang a donc donné à Washington jusqu'à la fin de l'année pour changer d'approche, promettant un «cadeau de Noël» rempli de menaces si le statu quo devait se poursuivre.

(L'essentiel/afp)