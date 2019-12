Elle vire son frère de ses amis Facebook, il l'abat

Un homme de 27 ans, résidant en Alaska, a été mis en examen pour le meurtre de sa sœur de 23 ans, jeudi à Anchorage. Le jour de Thanksgiving, lors d'une fête de famille, Moses Crowe a tiré une balle dans la tête d'Amanda Owen. Transportée à l'hôpital, la victime a succombé à ses blessures. Selon l'«Anchorage Daily News», la police a reçu deux appels après le drame: celui de l'oncle des protagonistes, puis celui de leur grand-mère.

Le premier a raconté avoir un entendu un «pop» alors qu'il s'affairait en cuisine pour préparer le repas. La seconde dit avoir assisté au drame: elle était sur son lit et discutait avec Amanda, qui était assise sur une chaise avec son fils de 1 an sur ses genoux. Moses a fait irruption dans la pièce, apparemment en colère parce que sa sœur l'avait retiré de ses amis Facebook. Toujours selon la grand-mère, le jeune homme a sorti un pistolet et a commencé à le manipuler. Moses a ensuite pointé son arme sur la tête de la victime et a fait feu.

Des versions différentes

Le témoin a par ailleurs expliqué que son petit-fils avait passé la soirée de la veille à boire de l'alcool et qu'il avait dormi jusqu'à midi le jour du drame. Après avoir tiré sur sa sœur, Moses aurait supplié sa grand-maman de ne pas appeler la police, lui assurant qu'il n'avait «pas fait exprès». Après une courte chasse à l'homme, le jeune homme a été interpellé le soir-même et inculpé de meurtre au second degré. Face aux enquêteurs, l'Américain a expliqué avoir accidentellement tiré sur Amanda en «faisant tourner le pistolet autour de son doigt». Sa grand-mère, elle, n'en démord pas: l'acte était intentionnel.

Le jeune homme a été incarcéré et sa caution fixée à 500 000 dollars.

