Emmanuel Macron ira à Moscou lundi, à Kiev mardi

Emmanuel Macron rencontrera Vladimir Poutine lundi à Moscou puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky mardi à Kiev, a annoncé l'Elysée vendredi, un nouvel effort diplomatique du président français pour parvenir à une désescalade dans la crise ukrainienne. Le chef de l'État a multiplié ces derniers jours des entretiens téléphoniques avec ses homologues russe et ukrainien, ainsi qu'avec le président américain Joe Biden, afin de jouer les médiateurs dans cette crise.

Olaf Scholz ira aussi à Moscou



Le Kremlin a annoncé vendredi la venue le 15 février à Moscou du chancelier allemand Olaf Scholz, en pleines tensions russo-occidentales autour de l'Ukraine, une visite qui interviendra une semaine après celle du président français. «Il s'agira de pourparlers bilatéraux substantiels», a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.



La chancellerie allemande a annoncé la veille qu'Olaf Scholz se rendra aussi à Kiev, le 14 février.

Ces deux entretiens se dérouleront en tête-à-tête, a précisé l'Élysée, mais «en coordination avec les partenaires européens». Emmanuel Macron et ses conseillers se sont d'ailleurs entretenus avec plusieurs de leurs homologues européens au téléphone ces derniers jours, rappelle la présidence française. Le tension reste vive ces dernières heures, Washington ayant assuré jeudi avoir des preuves -- sans les avoir présentées -- que Moscou préparait une vidéo de fausse attaque ukrainienne, prétexte à envahir l'Ukraine.

«Garanties de sécurité»

Kiev se montre cependant plus mesuré, le ministre de la Défense, Oleksiï Reznikov, jugeant «faible» jeudi le risque d'une «escalade significative» du conflit. Jeudi, Emmanuel Macron s'est entretenu tour à tour avec Vladimir Poutine puis Volodymyr Zelensky. MM. Poutine et Macron ont notamment discuté des «garanties de sécurité» exigées par Moscou, lors de leur troisième conversation téléphonique de la semaine sur ce sujet, a indiqué le Kremlin en évoquant «un dialogue constructif».

Alors que l'UE a semblé bien peu compter lors des premières discussions russo-américaines sur l'Ukraine, le président français tente depuis des semaines de remettre dans le jeu l'Europe, dont il prône depuis des années et non sans mal «l'autonomie stratégique». La dernière rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine remonte à l'été 2019, lorsque le président français l'avait invité au Fort de Brégançon, dans le sud de la France. Le président français devait aller le voir à Moscou au printemps 2020 mais sa visite avait été reportée en raison de la crise sanitaire.

(L'essentiel/afp)