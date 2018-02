Une fillette risque sa vie pour sauver son petit frère

Un drame s'est noué en début de semaine à Columbus (Ohio). Voyant sa sœur de 9 ans jouer sur un étang gelé, un petit garçon de 6 ans a voulu en faire de même. La glace s'est brisée et l'enfant s'est retrouvé piégé dans des eaux frigorifiques. La fillette s'est jetée dans l'eau dans l'espoir de porter secours à son petit frère, en vain. L'enfant se trouvait sous la glace depuis environ 13 minutes quand les secouristes l'ont tiré de là. La fillette, elle, a bénéficié de l'aide d'un ouvrier de maintenance.

L'opération de sauvetage du petit garçon s'est déroulée dans des conditions dramatiques, raconte ABC 6. Attaché à une corde retenue par un autre policier et l'ouvrier de maintenance, l'officier Randall Lyons est parvenu à atteindre l'enfant à force d'acharnement. «Je ne savais pas s'il allait pouvoir l'atteindre. J'avais l'impression qu'il était trop loin et je pensais qu'il n'y arriverait pas. C'était déchirant d'assister à cela sans pouvoir agir», a témoigné l'officier Deb Paxton en conférence de presse.

«Pas vraiment un héros»

L'enfant était en arrêt cardiaque au moment de son sauvetage, mais les ambulanciers ont pu le réanimer. Quant à l'officier Lyons, il «tremblait de manière incontrôlable» en arrivant sur la terre ferme et s'est effondré. L'homme a été soigné pour une hypothermie et les deux enfants ont été emmenés d'urgence à l'hôpital. Le policier et la fillette sont hors de danger, mais le petit garçon se trouve dans un état critique.

Depuis son lit d'hôpital, l'officier Lyons a confié qu'il regrettait de ne pas avoir pu sortir l'enfant plus tôt. «Je ne me considère pas vraiment comme un héros. Mais est-ce que je le referais? Absolument», a-t-il déclaré. Avertie par les autorités, la mère des deux enfants a roulé à toute vitesse pour rejoindre sa progéniture. Elle a été victime d'un accident sans gravité et les policiers l'ont escortée jusqu'à l'hôpital.

Le témoignage de l'officier Lyons

