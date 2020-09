Une adolescente de 12 ans plaquée au sol par la police

Près de 300 personnes ont été arrêtées par la police de Hongkong dimanche à l’occasion de rassemblements de militants prodémocratie contre le report des législatives. Dans la confusion générale, une jeune fille de 12 ans a été rudoyée par les forces de l’ordre, comme on peut le voir sur une vidéo publiée par l’Université des Sciences et de la Technologie de Hongkong.

Les images montrent l’adolescente se faisant interpeller par des policiers alors qu’elle est en train de marcher sur un trottoir. La jeune fille tente de fuir, mais les agents, équipés de bâtons, de casques et de gilets pare-balles, la poursuivent et la plaquent au sol, sous les cris de témoins outrés. Selon sa mère, l’adolescente et son frère venaient d’acheter de la peinture pour un cours d’art visuel quand la police est intervenue, rapporte CNN.

«La force minimale nécessaire»

Les autorités ont défendu les actions de leurs officiers, estimant dans un communiqué qu’ils avaient usé de «la force minimale nécessaire» dans cette situation. La police explique que les manifestants, y compris la jeune fille, ont été interceptés pour une fouille. «Pendant l’interaction, elle s’est soudainement enfuie de manière suspecte. Les agents l’ont donc poursuivie et maîtrisée», poursuit le communiqué. La police a par ailleurs indiqué que l’adolescente avait violé l’interdiction de rassemblement de plus de deux personnes, et a ajouté qu’elle avait reçu une contravention de 2 000 dollars de Hongkong (219 euros environ).

La mère de la jeune fille, qui a souffert d’ecchymoses, dit avoir «le cœur brisé»: «Ma fille a vu un policier avec un bouclier et un bâton. J’ai pu voir qu’il criait fort sur elle, et il était évident qu’elle avait peur. La question est de savoir s’il était vraiment nécessaire qu’un autre policier antiémeute s’en mêle et la pousse au sol. Et qu’il utilise son genou pour la maintenir au sol. Je pense que ce n’était pas nécessaire», a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision RTHK.

Lors d’une conférence de presse mardi, la cheffe de l’Exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré qu’il ne serait «pas juste» qu’elle donne son avis sur cette affaire. Elle a tout de même assuré que «chaque incident et chaque plainte concernant les actions des forces de l’ordre feraient l’objet d’une enquête approfondie».

(L'essentiel/joc)