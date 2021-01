Un surfeur pro sauve une nageuse à Hawaï

Terminer 2020 dans la peau d'un héros. C’est ce qu’a vécu Mikey Wright. Le surfeur de 24 ans a volé au secours d’une nageuse mise en difficulté par la forte houle de l’île de Maui, la deuxième plus grande île de l’archipel d’Hawaï.

Alors qu’il aperçoit une vacancière en détresse, risquant de se faire emporter au large par la forte houle, Mikey Wright n’a pas hésité à se précipiter à son secours. Avec succès, puisque c’est lui, malgré la demi-douzaine de témoins sur la plage, qui va réussir à ramener la nageuse jusqu’à la plage.

Frère de la double championne du monde 2016 et 2017 de surf, son expérience des vagues a été cruciale pour venir en aide à cette personne. Dans une vidéo publiée sur Instagram, on peut entendre le jeune homme prendre la mesure de la situation. «Elle va avoir besoin d’être sauvée», dit-il à ses amis, avant de se précipiter vers la plage.

«Alors que j’étais en train de courir, je me suis rendu compte que la situation devenait de plus en plus dangereuse», raconte l’Australien. «La personne coulait à plusieurs reprises et ne parvenait plus à rester à la surface. Tout en m’approchant, j’ai tenté d’évaluer le mouvement des vagues et du courant pour savoir où la nageuse allait être poussée, afin de m’en approcher le plus possible» raconte-t-il sur la chaîne hawaïenne KHON2.

Toujours dans cette interview, le surfeur explique que les maîtres-nageurs avaient été appelés pour une autre intervention périlleuse. Il raconte que le plus dur était de se positionner pour réussir à empoigner la femme. Il décrit la scène: «Lorsque j’ai réussi à la saisir et à nous placer de manière favorable pour nous laisser porter par le courant, je lui ai juste dit: «Ne lâche pas prise et tiens bon».

Australian pro surfer Mikey Wright saved a woman struggling to get out of the water on Oahu’s North Shore this NYE....Not all heroes wear capes! https://t.co/ktT4bNSbxX pic.twitter.com/gJKu7FHNjs — Icculus The Brave (@FirenzeMike) January 2, 2021

Alors qu’ils étaient presque tirés d’affaire, une vague violente qui aurait pu compromettre le sauvetage est venue les percuter. Mais les personnes restées sur la plage ont eu leur rôle à jouer: «Ma sœur m’a averti du danger. J’ai réussi à soulever la jeune femme pour lui éviter le choc de la vague et quelques secondes plus tard, nous étions en sécurité sur la plage», explique l’Australien.

Depuis cette scène et grâce à la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Mikey Wright reçoit des félicitations de partout. Mais pour lui, le plus précieux n’est pas là. «Lorsque l’on voit une personne en difficulté, on ne réfléchit pas longtemps. Je me suis précipité et je suis heureux de l’avoir fait. Immédiatement après, le fils de cette femme est venu me voir et m’a pris dans ses bras pour me remercier de l’avoir sauvée. C’était une belle récompense», conclut l’athlète, qui commence cette nouvelle année par une bonne dose de bravoure.

