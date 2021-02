État d'urgence à New York à cause de la neige

Déplacements réduits à l'essentiel, aéroports, écoles et centres de vaccinations anti-Covid fermés: une puissante tempête de neige aux allures de blizzard a frappé lundi le nord-est des Etats-Unis, qui pourrait entrer dans les annales des plus fortes chutes de neige enregistrées à New York. De Washington à Boston, de la Pennsylvanie au Maine, des dizaines de millions d'habitants avaient été placés en état d'alerte face à cet épisode neigeux accompagné de bourrasques allant jusqu'à 80 km/h. A 16h locales, la couche de neige avait atteint près de 39 cm à Central Park, selon le National Weather Service.

En début de soirée, les précipitations marquaient une pause à New York. Mais les prévisions faisaient état de nouvelles chutes de neige mardi sur la région nord-est, avec encore 30 cm attendus par endroits et toujours des conditions proches du blizzard, a tweeté le NWS. Selon des données recensées depuis 1869 à Central Park, une couche de plus de 50 cm au total se hisserait dans les huit épisodes les plus neigeux enregistrés à New York. Le record date de janvier 2016, avec près de 70 cm tombés en trois jours.

D'importantes chutes de neige paralysent New York et le nord-est des États-Unis pic.twitter.com/e1AEtv2YcU — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2021

«Les chasse-neige ne peuvent pas suivre»

Certains évoquaient le «grand blizzard» historique de mars 1888: la ville, prise par surprise en début de printemps, avait alors déploré des dizaines de morts et des dégâts matériels considérables. Dans une capitale économique américaine déjà ralentie par la pandémie, le maire Bill de Blasio, a déclaré un état d'urgence local afin de faciliter les manœuvres des engins de déblaiement, omniprésents sur les grands axes.

Il a fermé jusqu'à mardi compris les écoles restées ouvertes malgré la pandémie - essentiellement les écoles maternelles et élémentaires - renvoyant tous les élèves à l'enseignement en ligne. Alors que beaucoup de salariés travaillent de chez eux depuis des mois, les huit millions d'habitants ont été priés de rester chez eux. Les centres de vaccination anti-Covid-19, qui fonctionnent uniquement sur rendez-vous - très difficiles à décrocher faute de vaccins en nombre suffisant - ont aussi été fermés jusqu'à mardi compris.

«À ce rythme de chutes de neige, les chasse-neige ne peuvent pas suivre», a averti le gouverneur de l'Etat New York, Andrew Cuomo. La plupart des trains de banlieue desservant New York et les tronçons de métro aérien ont cessé de circuler dans l'après-midi.

(L'essentiel/afp)