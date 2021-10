Une collision en plein ciel fait trois blessés

Un impressionnant accident s'est produit en Turquie. Un parapentiste et un parachutiste sont entrés en collision lors du festival international des jeux aériens d'Ölüdeniz. Ils ont fait une chute de plus de 20 mètres et ont fini à la mer. Au total, trois personnes ont été hospitalisées.

Un autre accident s'est produit lors du même festival. Une parapentiste ukrainienne a été hospitalisée après avoir perdu le contrôle de son appareil.

(L'essentiel)