Raul Castro tire sa révérence en pleine crise économique

Alors que Cuba vit sa pire crise économique en près de 30 ans, le congrès du parti communiste, qui marque le départ de Raul Castro, aura aussi pour tâche d'accentuer les réformes vers une plus grande ouverture au privé. Organisé normalement tous les cinq ans, ce rendez-vous des hautes sphères du pouvoir cubain aura lieu du 16 au 19 avril, après une année catastrophique pour l'île, dont le PIB a connu sa pire chute depuis 1993 (11%).

Ces derniers mois, le gouvernement du président Miguel Diaz-Canel met l'accélérateur sur les réformes pour moderniser l'économie, minée par les sanctions américaines, la pandémie de coronavirus et les lourdeurs bureaucratiques de son modèle socialiste. Un empressement qui «n'est pas tant dû à l'approche du 8e congrès, mais plutôt au fait que l'économie est dans une situation critique», explique à l'AFP l'économiste Omar Everleny Pérez, du Centre chrétien de réflexion et dialogue.

Bilan mitigé

Selon la Constitution, le parti communiste cubain (PCC) «est la force politique dirigeante supérieure de la société et de l'État» et ses congrès donnent le la des cinq prochaines années. Mais après le désastre provoqué par l'effondrement de l'Union soviétique, les autorités avaient laissé passer 14 ans entre le 5e congrès, en 1997, et le 6e, en 2011. Ce dernier avait marqué le coup d'envoi, sous l'impulsion du président Raul Castro (devenu alors également premier secrétaire du PCC), de l'ouverture de l'économie au secteur privé. Son slogan, à l'époque? Mener les réformes «sans faire de pause ni aller trop vite». Alors qu'il laisse son siège au président Diaz-Canel au congrès d'avril, les économistes tirent un bilan mitigé de ce processus.

«Jusqu'en 2019, l'application des réformes a été partielle, décousue et contradictoire», tranche l'économiste cubaine Jacqueline Laguardia, de l'université West Indies (Trinité et Tobago), dans un récent article. Signe de la volonté d'aller plus vite, le gouvernement a lancé début janvier une vaste réforme visant à unifier les deux monnaies locales tout en revalorisant fortement salaires, retraites et prix à la consommation: un véritable tsunami pour les habitants, encore un peu perdus face à l'ampleur des changements. L'objectif est de rendre l'économie plus lisible aux yeux des investisseurs étrangers et plus efficace à l'exportation.

(L'essentiel/afp)