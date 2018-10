«Elle a transformé la force en invincibilité»

Très amoureux, Jessica et Kendall avaient fixé la date de leur mariage: ce serait le 29 septembre 2018. Le destin en a décidé autrement. Pompier de profession, le jeune homme de 27 ans a trouvé la mort lors d'une intervention à Montgomery (Indiana) en novembre 2017. Arrivé près d'un individu qui était coincé dans son véhicule, le jeune homme a été percuté de plein fouet par un de ses collègues qui arrivait trop vite. Il a été établi que Colby, qui n'a pas été blessé dans l'accident, avait de l'alcool dans le sang.

Le 29 septembre 2018, Jessica a tout de même revêtu sa robe de mariée, raconte le Daily Mail. Pour rendre un vibrant hommage à son défunt fiancé, la jeune femme a pris la pose lors d'une séance photo forte en émotions. Sa famille, ses amis, et les collègues de Kendall étaient présents, et la demoiselle d'honneur ainsi que le témoin ont prononcé des discours poignants. Entre larmes et sourire, Jessica a pris la pose près de la tombe de son amoureux, avec son équipement de pompier et avec ses proches.

«Elle a transformé la souffrance en beauté et la force en invincibilité. Elle a marché avec l'Univers sur ses épaules et l'a fait ressembler à une paire d'ailes», a écrit la photographe sur la page Facebook Loving Life Photography. A la fin du rassemblement, les invités ont lâché des lanternes volantes au-dessus de la tombe du jeune homme. «Il avait un vrai cœur de serviteur et une personnalité captivante qui illuminait chaque pièce», a écrit l'Association nationale des pompiers décédés, qui a elle aussi rendu hommage à Kendall lors d'une cérémonie célébrée le 7 octobre dernier.

