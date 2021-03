Il plonge à 80 mètres dans un lac gelé, un record

Le plongeur russe vedette, Alexey Molchanov, a revendiqué mardi, un nouveau record, en descendant à 80 mètres de profondeur en apnée, dans les eaux glacées du Baïkal en Sibérie, le lac le plus profond au monde. En tenue de plongée bleue, il s'est enfoncé à travers une large ouverture creusée dans la glace devant un petit groupe de journalistes et spectateurs, avant de réapparaître quelques minutes plus tard, le sourire aux lèvres.

«Pour moi, l'apnée n'est pas seulement un travail ou un passe-temps, mais l'affaire de toute une vie, et je suis ravi d'avoir cette nouvelle opportunité de partager ce sport incroyable avec le plus grand public possible», a déclaré, selon un communiqué, Alexey Molchanov, 34 ans. Le livre «Guinness» doit encore homologuer le record.

«Cela mérite le respect»

«Je voudrais dédier ce nouveau record à cet endroit étonnant où nous nous trouvons actuellement. Le Baïkal est un phénomène naturel unique et un organisme vivant, qu'il est important de préserver pour les générations futures», a-t-il ajouté. Star russe de la plongée en apnée, Alexey Molchanov détient de nombreux records et 14 titres de champion du monde. Sa mère Natalia Molchanova, elle-même championne de ces disciplines, a disparu lors d'une plongée en Espagne en 2015.

Igor Kobzev, gouverneur de la région d'Irkoutsk sur laquelle se trouve une partie du Baïkal, a salué sur Instagram la performance en relevant que la température de l'eau en ce moment y est de seulement 3°C. «Alexey attire l'attention sur les problèmes environnementaux et la pureté de l'eau. Cela mérite le respect», a-t-il dit.

Plus grand lac d'eau douce du monde et l'un des lieux les plus célèbres de Russie avec ses vastes étendues glacées pendant l'hiver, le Baïkal est confronté, depuis des décennies, à des problèmes écologiques.

(L'essentiel/afp)