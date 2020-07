Le livre de la nièce de Trump sortira plus tôt que prévu

Le livre de la nièce de Donald Trump qui fait déjà polémique avant sa sortie, sera mis en vente deux semaines plus tôt que prévu, le 14 juillet. L'annonce de la sortie de ce livre - intitulé «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde», en français) - a déclenché une bataille juridique à près de quatre mois de la présidentielle américaine.

Robert Trump, frère de Donald Trump, a essayé de le bloquer en justice, arguant qu'il violait un accord de confidentialité que cette nièce avait accepté en lien avec l'héritage de Fred Trump, le père du président.

Jugement

Mais un juge d'une cour d'appel new-yorkaise a levé mercredi dernier une interdiction temporaire de parution ordonnée deux jours plus tôt. Il a estimé que l'éditeur, Simon & Schuster, n'était «pas partie à l'accord» de confidentialité des Trump et pouvait donc procéder à la publication.

Il a en revanche repoussé à plus tard son jugement sur la question de l'éventuelle violation par Mary Trump d'un accord destiné à l'empêcher de révéler des secrets de famille. Une audience sur cette question pourrait avoir lieu le 10 juillet.

Mary Trump, psychologue, est la fille de Fred Trump Jr., frère aîné du président décédé en 1981, à 42 ans, des suites de son alcoolisme. Dans ce livre de 240 pages, elle raconte des événements dont elle a été témoin dans la maison de ses grands-parents à New York, où ont grandi Donald Trump et ses quatre frères et soeurs.

(L'essentiel/afp)