Il ne reste plus que deux jeunes à sortir de la grotte

Un premier enfant a été sorti mardi, en fin d'après-midi, suivi par un deuxième, et une troisième personne en début de soirée, selon plusieurs sources des secours interrogées par l'AFP. Cela porte le total des jeunes extirpés de la grotte à 11 sur 13: trois mardi, quatre lundi, quatre dimanche, par une équipe de plongeurs étrangers aguerris flanqués de commandos de la marine thaïlandaise, lors d'opérations méticuleusement planifiées.

Selon Narongsak Osottanakorn, le chef de la cellule de crise, les secours espèrent sortir les deux derniers mardi. Entre boyaux inondés et passages étroits dans lesquels il faut se faufiler, le parcours est semé d'embûches. Les huit sortis dimanche et lundi, hospitalisés, sont «en bonne santé», a déclaré Jesada Chokedamrongsuk, responsable du ministère de la Santé publique, devant des journalistes à l'hôpital de Chiang Rai.

Pas de Coupe du monde

«Tout le monde est en bonne santé mentale». Les enfants ont subi des examens radiologiques et des sanguins. Deux garçons qui présentaient de signes de pneumonie ont reçu des antibiotiques et sont dans un «état normal», a-t-il ajouté, précisant qu'ils resteraient tous en observation à l'hôpital pendant une semaine, dans un premier temps en quarantaine. La Thaïlande tout entière est suspendue à la saga des douze enfants et de leur entraîneur de 25 ans bloqués dans le vaste réseau souterrain depuis le 23 juin par la montée des eaux.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait invité les enfants à assister à la finale du Mondial 2018, le 15 juillet, à Moscou. Malheureusement, «ils ne peuvent pas y aller, ils doivent rester à l'hôpital pendant un moment», a déclaré Thongchai Lertwilairatanapong, haut responsable du ministère de la Santé, lors de la conférence de presse à l'hôpital de Chiang Rai.

(L'essentiel/afp)