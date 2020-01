«Personne ne sort» de Wuhan, coupée du monde

12h18 «Personne ne sort!» de Wuhan

«Personne ne sort!» Telle est la consigne, visiblement respectée, à un barrage routier de la périphérie de Wuhan, ville chinoise désormais coupée du monde, à l'origine de l'épidémie qui effraie la planète. Fustigée en 2003 pour sa gestion catastrophique de la crise du SRAS, la Chine a cette fois pris des mesures drastiques pour combattre le nouveau coronavirus.

Samedi matin, les rares véhicules qui se présentent à un barrage routier installé à une vingtaine de kilomètres de Wuhan ont tous été contraints de faire demi-tour. Dans la ville, les rues sont désertes. En temps normal, la vie tourne au ralenti dans les agglomérations chinoises pendant le Nouvel An lunaire, au cours duquel on se retrouve en famille dans les maisons. Mais là, la ville est comme morte, la faute au virus.

11h18 Un deuxième hôpital en préparation à Wuhan

Un deuxième hôpital va être spécialement construit «d'ici deux semaines» dans la ville de Wuhan, épicentre du nouveau virus qui frappe la Chine, pour traiter des patients, a rapporté samedi le Quotidien du peuple.

Le nouvel hôpital aura une capacité de 1 300 lits, qui s'ajouteront aux 1 000 lits prévus dans un premier hôpital pour les patients atteints du virus dont la construction dans un délai de 10 jours avait été annoncée vendredi, précise le journal d'État.

10h07 Marathon de Hong Kong annulé

De retour du forum de Davos, Carrie Lam a indiqué que tous les vols et trains en provenance de Wuhan étaient annulés jusqu'à nouvel ordre. Elle a ajouté qu'il n'y avait aucune restriction sur les liaisons avec les autres villes de Chine continentale, mais précisé que tout voyageur arrivant de Chine continentale devrait répondre à un questionnaire médical.

Écoles et universités, actuellement fermées en raison des vacances du Nouvel an chinois, le demeureront jusqu'au 17 février, a-t-elle annoncé. Une série d'événements ont par ailleurs été annulés, comme le marathon qui devait se courir le 9 février.

«Hong Kong n'a pas été le théâtre d'infections graves et étendues, mais nous devons traiter cela avec sérieux et nous espérons que nous arriverons à anticiper l'épidémie. Nous devons rester uni pour empêcher et contrôler la maladie», a-t-elle dit, en référence à la crise politique.

09h48 Hong Kong désormais en état d'alerte

Hong Kong a décrété samedi le niveau d'alerte sanitaire maximal sur son territoire afin de renforcer les mesures de lutte contre la propagation de l'épidémie apparue dans la ville chinoise de Wuhan. «Je relève aujourd'hui le niveau de réponse à la catégorie urgence », a annoncé aux journalistes la cheffe de l'exécutif local, Carrie Lam.

Le marathon de la ville, prévu les 8 et 9 février, a été annulé.

09h45 Circulation interdite à Wuhan

La circulation des véhicules à moteur non-essentiels sera interdite à compter de samedi minuit (17h en Suisse) à Wuhan, la ville chinoise au coeur de l'épidémie, ont annoncé les autorités locales. La cité de 11 millions d'habitants a été placée de facto en quarantaine jeudi dans l'espoir d'enrayer la diffusion du coronavirus.

08h37

Les pharmacies de Wuhan sont prises d'assaut.

07h57 Un explicatif très clair

07h36 Suivi en temps réel de l'évolution des cas

07h47 Un médecin meurt après avoir contracté le virus

Un médecin d'un hôpital de la province de Hubei, berceau de l'épidémie, a succombé au coronavirus. Cet homme de 62 ans se trouvait en première ligne de la lutte contre la maladie, indique China Global Television Network sur Twitter.

Liang Wudong, a doctor at Hubei Xinhua Hospital who had been at the front line of the #CoronavirusOutbreak battle in Wuhan, dies from the virus at age 62. pic.twitter.com/W6RmzLnioS — CGTN (@CGTNOfficial) January 25, 2020

07h35 Mesures nationales de dépistage dans les transports

La Chine a ordonné des mesures nationales de dépistage du nouveau virus dans les trains, les bus et les avions, afin de tenter d'endiguer l'épidémie. Des points d'inspection vont être mis en place et tous les voyageurs présentant des symptômes de pneumonie seront «immédiatement transportés» dans un centre médical, a annoncé dans un communiqué la Commission nationale de la santé.

07h03 La Chine élargit son cordon sanitaire

La Chine a annoncé samedi l'élargissement du cordon sanitaire imposé pour endiguer la propagation du nouveau virus apparu à Wuhan, ce qui a pour conséquence d'isoler du monde 56 millions de personnes. Cinq villes supplémentaires de la province de Hubei (centre) ont été ajoutées aux 13 qui étaient déjà concernées par ce dispositif, qui implique notamment l'arrêt des transports publics à destination de ces agglomérations, et la fermeture des bretelles d'autoroute les desservant.

04h21 Premier cas en Australie

Un premier cas du coronavirus apparu en Chine a été confirmé samedi en Australie, dernier pays en date à être affecté par ce virus. Le patient, un homme sur lequel aucun autre détail n'a été divulgué, a rallié Melbourne il y a une semaine en provenance de la ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie, ont indiqué les autorités australiennes.

04h09 L'armée déploie du personnel médical à Wuhan

Quelque 450 médecins et autre personnel médical de l'Armée populaire de libération (APL) sont arrivés par avion à Wuhan (centre de la Chine). Ils doivent participer à la lutte contre le nouveau coronavirus, a annoncé samedi l'agence Chine nouvelle. Certains d'entre eux ont l'expérience de la lutte contre le virus Ebola et le Sras, un virus similaire au coronavirus qui a contaminé depuis décembre près de 1300 de personnes et fait 41 morts dans toute la Chine, a précisé l'agence de presse officielle.

About 450 military medical personnel and eight medical teams arrived in #Wuhan, Central China's Hubei province, on Friday to fight the #coronavirus #pneumonia. #EverydayHero pic.twitter.com/gbci6yDjPH — China Daily (@ChinaDaily) January 25, 2020

02h35 Un troisième cas en France

La maladie se répand dans le monde. Trois cas ont été confirmés et hospitalisés vendredi en France, les premiers en Europe. Les trois patients, dont deux au moins s'étaient rendus en Chine, ont été placés en isolement.

Un second cas a aussi été confirmé aux Etats-Unis. Il s'agit d'une femme sexagénaire revenue de Wuhan le 13 janvier et habitant Chicago. Et des analyses sont en cours sur 50 patients. Des cas de contamination avaient déjà été annoncés en Asie (Hong Kong, Macao, Taïwan, Corée du Sud, Japon, Thaïlande, Singapour, Vietnam).

02h00 Près de 1300 cas confirmés

Le coronavirus qui s'est répandu en Chine a fait 41 morts, tandis que le nombre de personnes contaminées a bondi à près de 1.300, ont annoncé samedi les autorités locales.

Au moins 444 nouveaux cas de virus ont été découverts, portant le nombre total de personnes contaminées à 1.287, a précisé la Commission nationale de santé dans un communiqué.

01h16 Le bilan monte à 41 morts

Quinze personnes ont succombé au coronavirus dans la province de Hubei, berceau de l'épidémie dans le centre de la Chine. Cela porte le bilan à 41 morts, ont annoncé samedi les autorités locales. La Chine a mis en place une grande opération de quarantaine couvrant 13 villes de cette province, afin de contenir la contagion de ce virus mortel, qui s'est répandu à l'échelle nationale et dans plusieurs autres pays.

