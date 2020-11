Le kidnappeur tombe sur un as des arts martiaux

Brian Kemsley était tranquillement assis sur un banc de Manhattan avec sa petite amie quand il a entendu un cri. Au lieu de passer à autre chose, l’Américain de 33 ans a cherché à en savoir plus. Il est alors tombé sur un homme qui essayait d’arracher un bébé à sa mère. Deux hommes étaient déjà en train de s’opposer à l’individu tandis que la femme, qui avait un autre enfant plus âgé avec elle, se cramponnait au pousse-pousse de son plus petit.

«Comment pouvez-vous savoir que ce n’est pas mon bébé? Pourquoi est-ce que vous l’aidez? Cela pourrait être mon bébé, vous ne le savez pas», criait l’agresseur. Celui-ci commençant à se montrer violent, Brian a fait appel à ses connaissances approfondies en ju-jitsu. Le jeune homme a d’abord eu recours à un «étranglement arrière» pour mettre son adversaire au sol, avant de le ceinturer avec ses jambes en attendant l’arrivée de la police.

Brian explique avoir agi de la sorte pour protéger autant les gens que l’individu lui-même. «Tout au long de ce truc, il est devenu clair que cet homme avait des troubles mentaux. Si je l’avais relâché, on ne sait pas comment cela aurait pu tourner», explique le jeune homme au «New York Daily News». L’agresseur a finalement été emmené dans un hôpital psychiatrique pour y subir des examens. Quant à Brian, il refuse le statut de héros: «La barre pour être un héros ne devrait pas être placée aussi bas. Cela devrait être un devoir, un devoir de citoyen que nous devons tous accomplir», estime-t-il.

(L'essentiel/joc)