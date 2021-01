«Je ne pouvais interrompre ce moment poignant»

Alors que la cérémonie d’investiture de Joe Biden battait son plein, la journaliste Patricia Talorico était sur le terrain dans le Delaware – l’État d’origine du nouveau président – pour prendre la température parmi la population.

Au moment où la radio de sa voiture annonçait que le Démocrate s’apprêtait à prendre la parole, Patricia Talorico s’approchait du cimetière de l’église de Brandywine à Wilmington, où se trouve la tombe de Beau Biden.

«Les larmes aux yeux»

La journaliste, qui garde un bon souvenir de sa brève rencontre avec le fils du nouveau président en 2002, avait l’intention de s’y arrêter pour une petite prière. Mais en arrivant près des lieux, Patricia Talorico a vu un homme en uniforme agenouillé en silence devant la tombe de Beau, décédé d’un cancer en 2015 à l’âge de 46 ans.

Cette scène l’a tellement touchée, qu’elle a préféré rester en retrait: «Cette image m’a mis les larmes aux yeux. Je ne pouvais pas me résoudre à interrompre ce moment poignant et solennel», raconte-t-elle sur Delaware Online.

À genoux, tête baissée

L’Américaine a pris quelques photos à distance avant de garer sa voiture un peu plus loin. «J’ai écouté la fin du discours de Biden et je suis revenue pour voir si l’homme était toujours là. Il y était. Et il était toujours à genoux, la tête baissée», écrit-elle.

Poussée par sa curiosité de journaliste, Patricia Talorico a hésité à aller parler à cet inconnu pour en savoir plus sur lui. «Mais je savais que c’était le moment d’être respectueuse et je suis partie», conclut-elle.

(L'essentiel/joc)