Trump à Davos pour jouer les trouble-​​fêtes?

Quelques heures avant de prendre l'avion pour la Suisse, Trump a illustré sa capacité à surprendre en se disant «prêt» à témoigner «sous serment» dans l'enquête sur une possible collusion entre son équipe de campagne et la Russie. De quoi occuper les conversations des quelque 3 000 chefs d'entreprise ou dirigeants politiques de haut vol rassemblés depuis trois jours dans la station de ski huppée. Ils devront patienter jusqu'à vendredi pour entendre le discours du milliardaire américain qui s'est envolé de la base aérienne d'Andrews, en banlieue de Washington, mercredi soir à 20h50.

Trump à Davos grâce à Macron?



Le président français a expliqué mercredi avoir «beaucoup poussé» son homologue américain à venir au Forum de Davos, et précisé qu'il se rendrait aux États-Unis en avril, à son invitation. «Je l'ai eu au téléphone et je lui ai vivement recommandé de venir à Davos, pour expliquer sa stratégie et se plonger dans ce bain, se confronter à d'autres idées, être avec nous dans ce multilatéralisme un peu informel», a expliqué Emmanuel Macron dans une interview à la radio-télévision suisse «RTS». «Cette relation personnelle (avec lui) est pour moi très forte, j'y suis très attaché».

«Je vais bientôt me rendre à Davos, en Suisse, pour raconter au monde à quel point l'Amérique est formidable et comment elle va bien. Notre économie décolle maintenant et avec tout ce que je fais cela ne pourra qu'aller encore mieux. Notre pays est enfin en train de GAGNER à nouveau!», a tweeté le président, peu avant de prendre l'hélicoptère pour se rendre à l'aéroport. Certains de ses lieutenants occupent déjà le terrain à Davos. «(Ce voyage) se base sur le programme "L'Amérique d'abord", mais "L'Amérique d'abord implique de travailler avec le reste du monde"», a assuré mercredi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin.

«Le président Trump défend les intérêts américains comme d'autres dirigeants défendent les leurs», a-t-il ajouté. Ce déplacement de dernière minute du président et de son état-major a mis à rude épreuve les équipes de la Maison-Blanche, qui ont traqué les rares hébergements encore disponibles dans les vallées suisses enneigées, sur fond de brève paralysie budgétaire de l'administration américaine. Donald Trump s'entretiendra à Davos avec la Première ministre britannique Theresa May, alors que la «relation spéciale» entre les deux pays bat de l'aile, et avec le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu, ainsi qu'avec le président rwandais, Paul Kagame.

