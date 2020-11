Obama n'a rien à envier à LeBron James

Dans le film de quelques secondes, posté initialement par Olivia Raisner, de l'équipe de campagne de Joe Biden, Barack Obama s'apprête à quitter le gymnase de la petite ville de Flint lorsqu'il fait signe qu'on lui envoie un ballon de basket.

Il le reçoit à l'extérieur du terrain, prend un dribble, se cale derrière la ligne à trois points et shoote. La balle traverse le filet, tandis que retentissent plusieurs cris d'enthousiasme, dont celui de Joe Biden. «C'est comme ça pour moi!» («That's what I do»), lance l'ancien président américain, le sourire aux lèvres, tandis qu'il quitte le gymnase, en pantalon, chaussures de villes, et blouson.

«Allez voter et amenez avec vous deux autres personnes»

Dimanche, à deux jours de la présidentielle américaine, la vidéo avait été vue plus de dix millions de fois, et fait réagir plusieurs personnalités, notamment le basketteur professionnel LeBron James. Barack Obama a reposté la vidéo sur son compte Instagram, avec le message: «Allez voter et amenez avec vous deux autres personnes. C'est comme mettre un tir à trois points pour la démocratie.»

Now you just showing out now my friend!! That’s what you do huh?? Ok ok I see. All cash! https://t.co/8pZzXLJIJj