800 proches de jihadistes ont fui d'un camp de Syrie

Les autorités kurdes ont annoncé dimanche la fuite de près de 800 proches de jihadistes étrangers du groupe État islamique (EI) d'un camp de déplacés du nord de la Syrie, à proximité de combats entre forces kurdes et proturques.

L'administration semi-autonome a rapporté la fuite de 785 proches de jihadistes, assurant que «le camp d'Aïn Issa était désormais sans gardes». L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a assuré que les gardes du camp l'avaient quitté et que «des déplacés fuyaient au fur et à mesure».

Les combats font rage au cinquième jour d'une offensive turque qui a provoqué un tollé international. L'opération a entraîné la mort de plus de 150 personnes, dont une cinquantaine de civils, et l'exode de plus de 130 000 d'entre eux.

(L'essentiel/afp)