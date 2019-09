Il balance Cardi B au juge: «Elle fait partie du gang»

Coup de tonnerre au procès de deux membres du gang auquel est affilié le rappeur 6ix9ine à New-York. Venu témoigner jeudi, le jeune homme n'a pas hésité à impliquer d'autres stars du hip-hop dans une série de témoignages: Trippie Red, Jim Jones et même Cardi B, ont tous été accusés par Daniel Hernandez de faire partie des «Nine Trey Gangsta Bloods», un gang ultraviolent de la Grosse Pomme.

Si la rappeuse originaire du Bronx avait déjà révélé ses liaisons dangereuses dans une interview, les dires du jeune rappeur de 23 ans pourraient porter préjudice à la superstar du moment, les accusations en question ayant été portées au tribunal dans un témoignage sous serment. Désireux d'éteindre l'incendie, le label de la chanteuse a immédiatement démenti.

Cardi B record label is quickly trying to come to her defense after 69 aired her out in court. They have a lot of money invested in Cardi. Twitter reacting as you might imagine to all of this https://t.co/e0KB6ClBBF