Le glacier avance de quatre mètres par jour

Les montagnards d'Hassanabad habitent au cœur d'un paysage majestueux, mais vivent la peur au ventre. Celle du glacier pakistanais Shisper, masse de glace noire et acérée qui progresse vers eux jusqu'à quatre mètres par jour, exposant une région fragilisée par le réchauffement à de multiples dangers. Surplombant ce village situé à 2 100 mètres d'altitude, dans la chaîne himalayenne de l'Hindou Kouch, le glacier Shisper, qui fait partie du massif de Karakoram, grandit et s'étend, un phénomène que les scientifiques n'arrivent pas encore à s'expliquer.

Cette expansion touche selon la Nasa 200 autres glaciers dans le massif de Karakoram, lequel compte certains des plus hauts sommets du monde, dont le mythique K2 (8 600 mètres). Combinée à la fonte d'autres glaciers, elle entraîne des effets en chaîne qui touchent même le fleuve Indus. Dans la vallée d'Hassanabad, elle provoque l'avancée, dix fois supérieure à la normale, de centaines de tonnes de glace et de roches.

7 millions de personnes en danger

«Les vies humaines, les biens et les animaux sont en danger», explique un villageois, Basir Ali, évoquant la crainte de crues subites, d'éboulements rocheux et d'une pénurie d'eau potable. Ces masses de glace bloquent aussi l'écoulement de l'eau produite par la fonte des glaciers, entraînant l'apparition de «lacs glaciaires», qui peuvent à leur tour se déverser et libérer «un énorme volume de glace, d'eau, de débris, mais aussi de boue à l'effet dévastateur, qui détruit tout sur son passage», explique Ignacio Artaza, représentant du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Selon cet organisme, le réchauffement climatique a provoqué dans la région la naissance de plus de 3 000 lacs glaciaires, dont 33 posent un risque de vidange brutale, mettant en danger sept millions de personnes. L'expansion de Shisper et les autres phénomènes climatiques de la région peuvent donc avoir un impact dans les plaines à des centaines de kilomètres d'Hassanabad, en perturbant l'alimentation de l'Indus, qui dépend pour plus de moitié de la fonte saisonnière.

Avec des conséquences pour l'agriculture du Pakistan mais aussi pour ses relations avec son grand voisin indien.

(L'essentiel/afp)