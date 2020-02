Répliques meurtrières entre Turcs et Syriens

Quatre soldats turcs ont été tués et neuf blessés, lundi, par des tirs d'artillerie du régime syrien dans la région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie), a annoncé le ministère turc de la Défense. «Quatre de nos frères d'armes sont tombés en martyrs et neuf ont été blessés, dont un grièvement, par des tirs d'artillerie nourris des forces du régime», a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que l'armée turque avait répliqué et «détruit plusieurs cibles».

La Turquie a répliqué et tué plusieurs soldats du régime syrien, a affirmé le président Recep Tayyip Erdogan, appelant Moscou à ne pas «entraver» la riposte d'Ankara. Selon M. Erdogan, «entre 30 et 35» soldats syrien ont été tués lors de la riposte turque. L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG, a de son côté fait état de six soldats syriens tués.

(L'essentiel/afp)