Une «carte de Saint-​​Valentin» choque la police

Parfum de malaise dans les locaux de la police de Los Angeles. Dans une série de tweets publiés samedi, le LAPD a annoncé l’ouverture d’une enquête interne après avoir découvert qu’une «carte de Saint-Valentin» de très mauvais goût circulait dans ses rangs. La police n’a pas précisé ce que contenait cette fameuse carte, mais le Los Angeles Times a révélé qu’il s’agissait d’une photo de George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier qui s’était agenouillé sur son cou en mai dernier à Minneapolis (Minnesota). En légende de l’image, on pouvait lire «You take my breath away» (NDLR: «tu me coupes le souffle»).

Sur Twitter, le LAPD a expliqué avoir reçu une plainte d’un employé, qui sera interrogé. Samedi soir, le département n’avait pas encore trouvé de preuve physique de l’existence de cette carte. Des superviseurs sont chargés d’en trouver. On ignore par ailleurs si cette blague de mauvais goût est l’œuvre d’un membre du LAPD, écrit USA Today. «Le département aura zéro tolérance pour ce type de comportement», a prévenu la police. «Les responsables devront affronter ma colère», a assuré de son côté Michel Moore, le chef de la police de Los Angeles.

Les proches de George Floyd ont fait part de leur indignation, lundi. «Cela va bien au-delà d’une insulte. Que quelqu’un puisse être aussi insensible et cruel pour faire quelque chose comme ça dépasse l’entendement», a estimé Ben Crump, avocat de la famille. «Tout agent qui ressent le besoin de faire partie d’un groupe sur le web qui promeut ou encourage ce type d’activité devrait rapidement envisager un changement de carrière. Car il est évident qu’il n’est pas fait pour s’engager dans les forces de l’ordre», a réagi de son côté le conseil d’administration du syndicat policier de Los Angeles.

