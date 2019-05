Le youtubeur Austin Jones fera 10 ans de prison

Le verdict est tombé: le Youtubeur Austin Jones, 26 ans, a été condamné par la justice américaine à 10 ans de prison ferme pour détention et sollicitation d'images pédopornographiques, le 3 mai 2019, selon CNN.

Les faits remontent à juin 2017. Le jeune homme avait été arrêté par la police après avoir demandé à deux adolescentes de 14 ans de «prouver qu'elles étaient ses plus grandes fans» en lui envoyant des vidéos où elles apparaissaient nues. Grâce à sa notoriété, Austin leur disait qu'il les aiderait à avoir plus d'abonnés sur Instagram. Il leur promettait aussi de les lancer dans le mannequinat. Lors de son procès en février 2019, l'Américain a reconnu les faits et plaidé coupable. Il a toutefois précisé qu'il n'y avait jamais eu de contacts physiques avec ces jeunes filles.

Plus de 25 millions de vues

Il arrive rarement qu'un youtubeur soit condamné pour ces actes criminels, pourtant assez courants. C'est donc une réelle victoire pour les victimes et leurs proches. «La sentence prononcée aujourd'hui représente un grand pas en avant pour les jeunes victimes qu'il a manipulées et exploitées», a déclaré James Gibbons, un des agents spéciaux chargés de l'enquête.

La carrière d'Austin Jones est donc brisée. Le jeune homme est devenu célèbre en reprenant des chansons a cappella sur sa chaîne YouTube, qui comptait plus de 25 millions de vues et 545 000 abonnés, avant d'être supprimée. Il avait même fait une tournée aux États-Unis en 2016.

(L'essentiel/lja)